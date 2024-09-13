Galatasaray Tutkusu: Yeni Doğan Bebeğine 'Icardi' Adı Verildi

Galatasaray Sevgisi İle Büyüyen Aile

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan Ali ve Zehra Ay, yeni doğan bebeklerine 'Umut Halil Icardi' adını vererek Galatasaray'a olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Aile, Türk futbolunun sembol isimlerinden biri olan Mauro Icardi'ye ithafen bu kararı aldıklarını belirtti.

4 Eylül'de Doğan Bebeğin İsim Seçimi

Bebeğin doğum tarihi, Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörlerinden Fatih Terim'in de doğum günü ile çakışması, ailenin mutluluğunu katladı. Ali Ay, İl Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak bebeğinin kimlik kartında bu ismi resmi olarak kaydettirdi.

Aile İlişkileri ve Galatasaray Aşkı

Ali Ay, oğlunun bu özel tarih ile doğmasını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade ederek, "Aile olarak maçları birlikte izliyoruz. Oğlum fanatik bir Galatasaraylı olacak. Kıvanç, kardeşine Icardi adını vermemiz konusunda ısrarcı oldu. Umuyorum ki, oğlum da Icardi gibi bir yıldız futbolcu olur ve ileride Fatih Hoca'nın elini öper," dedi.

İkinci Çocuğun Sevinci

Anne Zehra Ay ise, ikinci evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray’a olan sevgimizi paylaşıyor. Bu nedenle İcardi ismini koymaya karar verdik," şeklinde konuştu.

Kardeşinin Yanında Olmak İstiyor

Ailenin 13 yaşındaki ilk çocuğu Kıvanç Ay, kardeşiyle birlikte RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini belirtti. Kıvanç, "Babamla birlikte, bu ismin verilmesi için sürekli konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı düşünenler oldu ama artık kesinlikle kardeşim Icardi oldu!" dedi.