Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray'ın Zorlu Deplasmanı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci grup maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Karşılaşma, 5. haftada 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda beklenmedik bir an yaşandı. 47. dakikada, Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet’ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Devre sonrası, 52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Osimhen’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen kafa vuruşunu yaptı, fakat kaleci Zoet topu yine kornere çeldi.

75. dakikada ise Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu, direkten döndü.

Sonuç olarak, mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve Galatasaray gruptaki puanını artırdı.

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