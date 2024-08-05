Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile Karşılaşıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Young Boys ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:08
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile Karşılaşıyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Macerası Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2023/2024 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımı ile eşleşti. Bu eşleşme, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’daki en büyük hedeflerinden biri olan grup aşamasına yükselmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Maç Tarihleri ve Önemi

Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı maçları kazanarak UEFA'nın en prestijli organizasyonunda yer almak istiyor. Türk takımının, Avrupa'da başarı yakalaması adına bu eşleşme kritik bir seviyede yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!