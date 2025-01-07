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Galatasaray, Üst Düzey Performansıyla Ligdeki Rakiplerine Açık Fark Attı

Galatasaray, Süper Lig'de 5 rakibine karşı gösterdiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:04
Galatasaray, Üst Düzey Performansıyla Ligdeki Rakiplerine Açık Fark Attı

Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig’de, ligdeki takipçisi 5 takıma karşı sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde namaglup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, Göztepe ve Beşiktaş’ı mağlup ederken, sadece Eyüpspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik ile ligde güçlü bir konumda yer alıyor. Toplamda 49 gol atan takım, kalesinde ise 20 gol gördü. Bu durum, ligin üst sıralarında bulunan güçlü rakiplere karşı ne kadar etkili olduklarını kanıtlıyor.

Takipçilerine Karşı Başarı

Sarı-kırmızılı ekip, 5 takıma karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Fenerbahçe’yi 3-1, Reeder Samsunspor’u 3-2, Göztepe’yi 2-1 ve Beşiktaş’ı da 2-1’lik skorlarla yendi. Bu 4 maçta Galatasaray, 10 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

Yalnızca Eyüpspor’a Puan Kaybetti

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 6 sırasında yer alan takımlardan yalnızca Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşadı. Ligin 14. haftasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bu sonuçla birlikte önemli bir grafiği bozmuş oldu.

Önemli Rakiplerine Üstünlük Sağladı

Galatasaray, ligin kritik rakipleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında da başarı sağlamayı başardı. 6. haftada Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden takım, 10. haftada Beşiktaş’ı 2-1, 16. haftada ise Trabzonspor’u 4-3 yenmeyi başardı.

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