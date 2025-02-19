Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve başkanı Dursun Özbek, futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:37
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray’ı ve kulüp başkanı Dursun Özbek’i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin resmi açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yapılan ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren metinler sebebiyle bu karar alındığı belirtildi.

Galatasaray, Trendoyol Süper Lig’in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbinin yabancı hakem tarafından yönetileceğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik eleştiride bulunmuştu. Bu eleştirilerin, disiplin kurulu tarafından dikkate alındığı anlaşılıyor.

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