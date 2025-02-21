Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinin Cezaları: 9 Milyon Liranın Üzerinde Fatura

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde 'Ağır' Cezalar

Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiler, son 15 sezonda iki kulübe de ağır mali sonuçlar doğurdu. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak olan iki ezeli rakip, geçmişte yaşanan olaylar sonucu toplamda 9 milyon 853 bin 750 lira para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

PFDK Cezaları Artıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda derbilerde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 3 milyon 915 bin, Fenerbahçe'ye ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası verdi. İki kulüp de birçok kez çeşitli cezalarla karşılaşarak sahalarında seyircisiz oynama yasakları almış durumda.

Seyircisiz Oynama Ceza Verilen Maçlar

Fenerbahçe, bu süre zarfında toplam 7 maç seyircisiz oynama cezası alırken, Galatasaray 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan 2012 yılı derbisi, 28 bin 750 lira para cezası ve 5 maç seyircisiz oynama cezası ile sonuçlandı.

Geçen Sezon Rekor Ceza

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbiden sonra verilen cezalar dikkat çekti. Fenerbahçe, toplamda 2 milyon 661 bin 500 lira ile derbi tarihindeki en yüksek para cezasını aldı. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki de uzun süre hak mahrumiyeti cezası aldı.

En Fazla Cezaya Maruz Kalan İsimler

Son 15 yılda Galatasaray'dan Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8 ve Engin Baytar 11 maç ceza aldı. Fenerbahçe'den ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Engin Baytar da 2012 yılında verilen 11 maç cezası ile tarihe geçti.

PFDK'nın Cezaları

PFDK'nın iki takım arasında son 15 sezonda verdiği cezalar ve tutarlar dikkate alındığında, bu derbilerin sonucunun yalnızca sahada değil, mali açıdan da iki kulüp için ağır sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Bu durum, taraftar ve kulüpler arasındaki olumsuz etkileşimlerin önüne geçmek için tüm paydaşların daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor.