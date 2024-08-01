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Galatasaray ve TFF Arasında İşbirliği Ziyareti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:43
Galatasaray ve TFF Arasında İşbirliği Ziyareti

Galatasaray ve TFF İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret Riva'da Gerçekleştirildi

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen görüşmeye, Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu ve Can Natan da katıldı.

Hediyelerle Ziyaret Tamamlandı

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'e üzerinde isminin bulunduğu milli takım formasını takdim etti. Özbek ise Hacıosmanoğlu'na Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısını ve isminin yazılı olduğu yeni sezon Galatasaray parçalı formasını hediye etti.

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