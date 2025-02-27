Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı: Çeyrek Finale Yükseldiler

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:15
Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı: Çeyrek Finale Yükseldiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gözler Galatasaray ve Konyaspor Maçında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maçta her iki takım da çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk önemli anı, 16. dakikada Yusuf Demir’in ceza sahası dışından yaptığı şutla yaşandı. Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş, şutu sağına uzanarak kornere çelerek tehlikeyi önledi.

İlk Yarı Gol Sesiz Geçti

İlk yarı, her iki takımın da etkili olsa da sonuçsuz kalan ataklarıyla golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarının Dikkat Çeken Anları

İkinci yarıda, 56. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş, Deniz Ertaş tarafından güçlükle çıkarıldı. 59. dakikada Konyaspor’dan Prip’in sert şutunu ise Galatasaray kalecisi Günay Güvenç kurtarmayı başardı.

62. dakikada Bjorlo’nun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruş ise yine Günay tarafından engellendi. Maçın en yakın golü ise 83. dakikada Galatasaraylı Osimhen'in kafa vuruşuyla geldi; ancak Deniz Ertaş bu pozisyonda da kaleyi koruyarak son sözü söyledi.

Sonuç olarak, zorlu geçen karşılaşmada iki takım da 0-0’lık sonuçla puan paylaşırken, Konyaspor grup lideri, Galatasaray ise ikinci olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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