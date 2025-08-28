DOLAR
Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Wilfried Singo'yu AS Monaco'dan transfer etti; bonservis 30 milyon 769 bin 230,77 avro, sözleşme 5 yıl, yıllık net ücret 4 milyon 800 bin avro.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:10
Galatasaray Sportif AŞ, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüp, transfer detaylarını Borsa İstanbul'a gönderdiği bildirimle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

KAP açıklaması

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir."

Sözleşme ve mali detaylar

"Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Bonservis: 30 milyon 769 bin 230,77 avro

Satıştan pay: %10 AS Monaco Football Club SAM'a

Sözleşme süresi: 5 yıl (2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren)

Yıllık garanti ücret: 4 milyon 800 bin avro

