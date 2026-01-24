Galatasaray, Yaser Asprilla’yı İstanbul’a Getiriyor
Noa Lang'ın ardından bir hamle daha
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Noa Lang hamlesinin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İspanyol ekibi Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu gece İstanbul’da olması beklendiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Asprilla'nın uçaktayken çekilen bir videosunu paylaşırken, oyuncu Türkçe olarak "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi.
