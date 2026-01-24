Galatasaray, Yaser Asprilla’yı İstanbul’a Getiriyor

Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Yaser Asprilla ile prensip anlaşmasına vardı; oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:45
Noa Lang'ın ardından bir hamle daha

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Noa Lang hamlesinin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol ekibi Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu gece İstanbul’da olması beklendiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Asprilla'nın uçaktayken çekilen bir videosunu paylaşırken, oyuncu Türkçe olarak "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi.

Galatasaray Noa Lang'ın ardından, Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

