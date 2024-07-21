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Galatasaray Yeni Sezona Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun antrenmanlar yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:57
Galatasaray Yeni Sezona Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray'da Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik Isınma ile Başladı

Antrenman, dinamik ısınma ile start aldı. Ardından oyuncular, koşu ve üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile devam etti.

Topa Sahip Olma Çalışmaları

İdmanın önemli bir kısmı, iki grup halinde yapılan topa sahip olma çalışmalarıyla geçti. Antrenman, üç takımlı turnuvayla son buldu.

Avusturya'ya İkinci Etap Kampı İçin Gidilecek

Galatasaray Futbol Takımı, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya'ya gitmeye hazırlanıyor.

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