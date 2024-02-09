Galatasaray yönünü İskoçya'ya çevirdi: O isme teklif götürecek

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor! O'Riley artık Galatasaray'da! İşte detaylar...

Galatasaray yönünü İskoçya'ya çevirdi: O isme teklif götürecek
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Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala flaş bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, İskoçya'nın Celtic takımında mücadele eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i kadrosuna katma yolunda adımlar atmaya hazırlanıyor.

İngiliz medyasından alınan bilgilere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgi gösterdiği belirtilen O'Riley, Celtic formasıyla bu sezon 31 maçta görev alarak fileleri 10 kez havalandırmış ve 12 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulunmuştu.

o'riley galatarasayda

Londra doğumlu genç oyuncu, profesyonel kariyerine Fulham altyapısında başladıktan sonra Celtic'e transfer olmuş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2027 yılına kadar süren sözleşmesiyle Galatasaray'ın radarına giren O'Riley, orta sahadaki etkili oyunuyla Türk futbolseverlerin ilgisini çekebilir.

Galatasaray'ın bu sürpriz hamlesiyle ilgili detaylar henüz netleşmese de, transferin son dakikalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Taraftarlar, genç yeteneğin sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini merakla beklerken, transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın orta saha gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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