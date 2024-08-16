Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Galatasaray, Young Boys Maçı Öncesi Kadro İletti
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde gerekli kadro bildirimini gerçekleştirdi.
UEFA'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yeni transferler Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Kulübün UEFA'ya bildirdiği oyuncuların listesi ise şu şekilde:
- Fernando Muslera
- Günay Güvenç
- Ahmet Şen
- Davinson Sanchez
- Leo Dubois
- Derrick Köhn
- Kaan Ayhan
- Elias Jelert
- Victor Nelsson
- Abdülkerim Bardakcı
- Metehan Baltacı
- Kerem Demirbay
- Gabriel Sara
- Berkan Kutlu
- Hakim Ziyech
- Lucas Torreira
- Kerem Aktürkoğlu
- Yunus Akgün
- Wilfried Zaha
- Dries Mertens
- Barış Alper Yılmaz
- Mauro Icardi
- Michy Batshuayi
Galatasaray, bu önemli karşılaşma öncesinde kadro derinliğini artırarak hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.