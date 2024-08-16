Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Galatasaray, Young Boys Maçı Öncesi Kadro İletti

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde gerekli kadro bildirimini gerçekleştirdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yeni transferler Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Kulübün UEFA'ya bildirdiği oyuncuların listesi ise şu şekilde:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Ahmet Şen

Davinson Sanchez

Leo Dubois

Derrick Köhn

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Victor Nelsson

Abdülkerim Bardakcı

Metehan Baltacı

Kerem Demirbay

Gabriel Sara

Berkan Kutlu

Hakim Ziyech

Lucas Torreira

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Dries Mertens

Barış Alper Yılmaz

Mauro Icardi

Michy Batshuayi

Galatasaray, bu önemli karşılaşma öncesinde kadro derinliğini artırarak hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.