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Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile oynayacağı maçlar için kadrosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:48
Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Galatasaray, Young Boys Maçı Öncesi Kadro İletti

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde gerekli kadro bildirimini gerçekleştirdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yeni transferler Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Kulübün UEFA'ya bildirdiği oyuncuların listesi ise şu şekilde:

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Ahmet Şen
  • Davinson Sanchez
  • Leo Dubois
  • Derrick Köhn
  • Kaan Ayhan
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Metehan Baltacı
  • Kerem Demirbay
  • Gabriel Sara
  • Berkan Kutlu
  • Hakim Ziyech
  • Lucas Torreira
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Yunus Akgün
  • Wilfried Zaha
  • Dries Mertens
  • Barış Alper Yılmaz
  • Mauro Icardi
  • Michy Batshuayi

Galatasaray, bu önemli karşılaşma öncesinde kadro derinliğini artırarak hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

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