Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, 24 Ağustos Pazar Zecorner Kayserispor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:55
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, 19 Ağustos Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

