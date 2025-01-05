Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Hız Verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idmanlarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Bugün yapılan antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, zorlu bir çift kale maç ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı bir diğer antrenmanla, RAMS Başakşehir karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

Takımın morale ve motivasyona olan ihtiyacı her zamankinden fazla. Taraftarların desteğiyle, Kupada iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.