Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası İçin Konya'ya Ulaştı

Galatasaray, Konya'ya Ayak Bastı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşmak üzere özel uçakla Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Taraftarlarla Buluşma

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlara sevgi gösterilerinde bulundu ve selamlarını iletti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Kafile, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacakları otele doğru yola çıktı. Galatasaray, karşılaşmaya odaklanmış bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.