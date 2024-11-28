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Galatasaraylı Taraftarlar, AZ Alkmaar Maçı İçin AFAS Stadı'na Hareket Etti

Galatasaraylı taraftarlar, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi maçı için AFAS Stadı'na doğru yola çıktı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:03
Galatasaraylı Taraftarlar, AZ Alkmaar Maçı İçin AFAS Stadı'na Hareket Etti

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile oynanacak olan maç için AFAS Stadı'na hareket etti.

Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı stada otobüslerle gitmek üzere yola çıktı. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki bu önemli karşılaşma, AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile...

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için AFAS Stadı'na gitti. Taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile...

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için AFAS Stadı'na gitti. Taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

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