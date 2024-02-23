Galatasaraylılara büyük şok: Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi! Hakkında verilen karar açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDI İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANDI

Galatasaray ve Ankaragücü karşılaşması sonrasında Icardi'nin taraftarla yaşadığı gerilim sonrasında PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı. Futbol Disiplin Talimatı 41. madde kapsamında PFDK'ya sevk edilen Icardi'ye 2 ile 5 maç arasında ceza verilmesi bekleniyor. Ankaragücü Icardi ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;





'Galatasaray profesyonel futbolcularından Mauro Icardi'nin tribünlerimize yaptığı sportmenlik dışı hareketle ilgili gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılması için TFF ile ilgili kurullara başvurular yapılacak.' Fenerbahçeli yöneticilerden Burak Kızılhan ise konu ile ilgili şu sözleri söylemişti; 'Sosyal medyada dolaşan, rakip takım tribününe yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabalarıdır. Tribün çekimi ile her şey gözler önündeyken bu hareket TFF tarafından da görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? Bekliyoruz.'