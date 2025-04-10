Garnier: Fenerbahçe Hedefe Kilitlendi, Üçüncü Kupayı Kazanmak İçin Yola Çıkıyoruz

Fenerbahçe'nin Hedefi Üçüncü Şampiyonluk

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele edecekleri ZVVZ USK Prag maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Hedeflerimiz Belli

Garnier, oyuncularının heyecanını gözlemlediğini belirterek, “Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Başantrenör, Dörtlü Final futbol formatının karmaşık olduğunu ancak takımın bunun üstesinden geleceğini vurguladı.

Odaklı ve Hazır Bir Takım

“Oyuncularımın biraz heyecanlı olduklarını biliyorum” diyen Garnier, bazı oyuncuların ilk Dörtlü Final deneyimini yaşadığını, bazılarının ise daha önce burada olduğunu belirtti. Oyuncuların kolektif bir başarıya ulaşmak için odaklandığına dikkat çekti.

Taraftar Desteği Önemli

Sezon boyunca kendilerine destek veren Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Garnier, “Umuyorum ki birçok sarı-lacivert formayı tribünlerde göreceğiz. Onların desteği bizim için çok önemli” dedi.

7. Kupa İçin Mücadele

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde rakibi ZVVZ USK Prag ile yarın karşılaşacak. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak bu kritik mücadele, TSİ 18:30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmeleri halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısını gösterecek.

İspanya'nın Zaragoza şehrindeki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final organizasyonunun yarı final maçında mücadele edecek olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımının Başantrenörü Valerie Garnier, AA muhabirine açıklama yaptı.