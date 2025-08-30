Gavi, sağ diz sakatlığı nedeniyle İspanya kadrosundan çıkarıldı

Haberin Detayları

İspanya Milli Takımı orta sahası Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye ile oynanacak maçlar öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve yaklaşık 11 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Bu sezon Gavi, takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda 4 Eylülde Bulgaristan ve 7 Eylülde Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.