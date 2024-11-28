Gaziantep Basketbol, Alt Sıralardan Uzaklaşmak İçin Bekliyor

Gaziantep Basketbol, Alt Sıralardan Uzaklaşmak İstiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, lige iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilerek başlamıştı. Takım, sonrasında TED Ankara Kolejliler'i 89-85, İstanbul Ankaspor'u 81-77 ve Esenler Erokspor'u ise 82-75 mağlup ederek bir galibiyet serisi oluşturdu. Ancak, bu başarılarının ardından oynadıkları 8 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak ligin alt sıralarına gerilediler.

Ligin geride kalan 12 haftasında 17 puan toplayan Gaziantep Basketbol, 14. sırada yer alıyor ve yarın konuk olacağı Trabzonspor karşısında çıkarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yıldırım: "Bir İstikrar Yakalamak İstiyoruz"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yenilgiyle başladıklarını ancak hızla toparlandıklarını belirtti. Son dönemde bireysel hatalardan dolayı istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Yıldırım, "Mağlubiyetle başladık ve devamında üst üste 3 maç kazandık. Basit hatalardan son dakikalarda maçlar kaybettik. Bir istikrar yakalamak istiyoruz. Son hafta evimizde iyi oynadık ve bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz. Genç bir takımız ve bunu başaracak güçteyiz," dedi.

Wright: "Galibiyetlerimize Devam Etmek İstiyoruz"

Takımın ABD'li oyuncusu Marquis Wright, ligde son hafta oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getirerek, "Sezonun geride kalan bölümü biraz zorlu geçti. Son müsabaka bizim kaçış maçımızdı. Lige göre iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir galibiyet alıp, bununla heyecanlanmayı bekleyemeyiz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Alçak gönüllü kalmaya devam etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, rakibini yenip alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, rakibini yenip alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.