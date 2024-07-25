Gaziantep Basketbol Genç Kadrosuyla Yükselişe Geçiyor

Gaziantep Basketbol'un Yeni Sezon Hedefleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, genç ve dinamik bir takım kadrosu oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. Takımın genel menajeri Boray Dai, 'Takım kimyasına uygun, genç ve dinamik oyuncular transfer ettik' diyerek, yeni sezon hedeflerini dile getirdi.

İç Transfer ve Yeni Oyuncular

Dai, yaptığı açıklamada, iç transferde Duşan Cantekin ve Rolands Freimanis ile sözleşme yenilediklerini aktardı. Ayrıca, bir yabancı ve üç yerli oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Altyapıdaki Yetenekler

Gaziantep Basketbol, altyapıdan 9 oyuncuyu A takıma dahil edecek. Dai, bu konudaki görüşlerini şu şekilde belirtti: 'Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadroyla, ağırlıklı olarak kendi altyapı oyuncularımızdan kurulu bir takım ile mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz.'

Transfer Stratejisi

Dai, transfer süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, 'İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu anlayışla transferlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah sezon sonuna kadar dinamik ve daima mücadele eden bir takım profili ortaya koyarız.' şeklinde konuştu.