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Gaziantep Basketbol İlk İç Saha Galibiyetini Elde Etti

Gaziantep Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi'nde İstanbul Ankaspor'u 81-77 yenerek sezonun ilk iç saha galibiyetini almayı başardı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:07
Gaziantep Basketbol İlk İç Saha Galibiyetini Elde Etti

Gaziantep Basketbol, Tarihinde İlk İç Saha Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında, Gaziantep Basketbol, İstanbul Ankaspor'u 81-77’lik skorla mağlup ederek evinde ilk galibiyetini kazandı.

Sezonun Başlangıcında Zorlu Mücadeleler

Kırmızı-siyahlı takım, ligin ilk haftasında iLab Basketbol karşısında 82-79'luk bir mağlubiyet almıştı. İkinci hafta ise TED Ankara Kolejliler ile oynadığı karşılaşmayı 89-85'lik skorla kazanmayı başardı.

Galibiyetin Sevinci ve Taraftar Desteği

Dün akşamki mücadelede, taraftarlarının coşkusu önünde mücadele eden Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle iç sahada önemli bir adım attı. Kulüp Genel Menajeri Bora Dai, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İlk iç saha galibiyetini aldığımız için mutluyuz. Seyir zevki yüksek bir maçtı ve taraftarımızın desteğiyle galip geldik. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Hedefimize ulaşmak için sakatlıksız bir dönem geçirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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