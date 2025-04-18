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Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile Hedef Yükseltiyor!

Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde play-off hedefi için kenetlendi. Baş, "Yarın kazanırsak play-off'u garantileyeceğiz" dedi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:29
Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile Hedef Yükseltiyor!

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Sezonun ilk 18 haftasında yalnızca 6 galibiyet alarak 17. sıraya kadar gerileyen kırmızı-siyahlı takım, Ali Yıldırım ile yollarını ayırmasının ardından Şemsettin Baş ile anlaşarak 15 maçta %87'lik bir galibiyet oranı yakaladı ve şu an 52 puanla 6. sırada bulunuyor.

Gaziantep Basketbol, yarın sahasında oynayacağı Bandırma Bordo maçına büyük bir önem veriyor. Başantrenör Şemsettin Baş, karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Ev sahibi olduğumuz bu maç, play-off öncesi bizim için çok önemli. Play-in’i garantiledik ama yarınki maçı kazanmalıyız. Hem doğrudan play-off bileti almak hem de play-in oynamamak için bu galibiyet kritik,” dedi.

Baş, ayrıca takımı devraldığı sırada 17. sırada olduğunu hatırlatarak, “İlk hedefimiz ligde kalmaktı. Sonra dedik ki 'Play-in veya play-off olursa ne güzel olur.' Şimdi hem ligde kalmayı başardık hem de play-in’i garantiledik. Eğer yarın da kazanırsak, play-off hedefimize ulaşmış olacağız,” ifadelerini kullandı.

Takımın oyun sisteminin hem savunma hem de hücumda yardımlaşmaya dayandığını belirten Baş, “Oyuncularımız bu sisteme adapte oldu. Antrenmanlarımız bu anlayış doğrultusunda devam ediyor. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Gelin bu sahayı dolduralım,” diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre ligde kalma...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş (fotoğrafta) yönetiminde gösterdiği performansla üst sıraları hedeflemeye başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre ligde kalma...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş (fotoğrafta) yönetiminde gösterdiği performansla üst sıraları hedeflemeye başladı.

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