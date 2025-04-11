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Gaziantep Basketbol'un Hedefi: Play-Off'a Kalmak

Gaziantep Basketbol, 14 maçta 12 galibiyetle play-off hedefini sürdürüyor. Başantrenör Şemsettin Baş, kalan müsabakalarda en iyi sonuçları almak için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:16
Gaziantep Basketbol'un Hedefi: Play-Off'a Kalmak

Gaziantep Basketbol'un Hedefi: Play-Off'a Kalmak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off potasında yer almayı hedefliyor.

Sezona başantrenör Ali Yıldırım ile başlayan kırmızı-siyahlı ekip, inişli-çıkışlı performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligin 18. haftasına kadar sadece 6 galibiyet alabilen ve 12 mağlubiyetle 17. sıraya kadar gerileyen Gaziantep temsilcisi, kötü gidişatın ardından Yıldırım ile yollarını ayırarak başantrenörlük koltuğuna Şemsettin Baş'ı getirdi.

Baş'ın gelişiyle birlikte Gaziantep ekibi, yeni hocasıyla çıktığı 14 maçta 12 galibiyet elde ederek play-off potasına girmeyi başardı.

Baş: "Kalan Maçlarda En İyi Sonucu Almak Zorundayız"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde takımın hem mental hem de öz güven açısından düşük seviyede olduğunu vurguladı. Takımı toparlamak ve oyun sistemini oturtmak adına hızlıca harekete geçtiklerini belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar sisteme çok çabuk adapte oldu. Şu ana kadar 14 maçta 12 galibiyet aldık. İyi bir seviyedeyiz ama işimiz henüz bitmedi. Play-off'a girmek için kalan maçlarımızda en iyi sonucu almak zorundayız. Göreve geldiğimizde takım 17. sıradaydı, şu anda 7. sıradayız. 10 basamak yükseldik."

Kısa sürede önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Baş, "İyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Düşme potasından uzaklaştık. Şu an play-off hattında yer aldığımız için mutluyuz. Ancak sporda 'dün' yoktur. Her zaman 'bugün'ü en iyi şekilde geçirmek zorundasınız. Hedefimiz sezonu en iyi yerde tamamlamak." ifadelerine yer verdi.

Savaşçı ve sisteme inanan bir takım oluşturduğunu dile getiren Baş, rakipleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off potasında yer almayı hedefliyor. Gaziantep Basketbol, Şahinbey Karataş Spor Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off potasında yer almayı hedefliyor. Gaziantep Basketbol, Şahinbey Karataş Spor Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

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