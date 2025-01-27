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Gaziantep Dorukspor, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu!

Gaziantep Dorukspor, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşıyor. Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:49
Gaziantep Dorukspor, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu!

Gaziantep Dorukspor, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu!

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final mücadelesinde Gaziantep Dorukspor, Gaziantep Polisgücü'nü şut aut atışları sonucunda 3-3 biten normal sürenin ardından mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final karşılaşması, Amasya Spor Salonu'nda gerçekleşti. Müsabaka öncesinde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Normal süresi 3-3 berabere tamamlanan maçta, şut aut atışlarına geçildi ve bu kritik anlarda galip gelen Gaziantep Dorukspor, şampiyonluk kupasını kazanmayı başardı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Dorukspor'u tebrik ederken, “Kadınlar organizasyonu süper finali, az önce oynanan final serisiyle bitti. Ligde 1-4, 2-3 eşleşmeleri vardı. Ligde de kıyasıya bir mücadele olmuştu; Gaziantep Dorukspor Kulübü orada da kazanmıştı. Ama maçlar burada şut auta gitti. Şut autta kazanan takım Gaziantep Dorukspor Kulübü oldu. Onlara da önümüzdeki Avrupa kupalarında başarılar diliyorum,” şeklinde konuştu.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen...

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen...

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

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