Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 5. haftasında 14 Eylül'de Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:47
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı.

Antrenmanın detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Yeni transferler ve eksikler

Takımın yeni transferleri Mohamed Bayo ve Drissa Camara, takımla ilk antrenmanlarına çıktı; oyunculara takım arkadaşları tarafından "hoş geldin" karşılaması yapıldı. Milli takım kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena antrenmana katılmadı.

Hazırlık takvimi

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

