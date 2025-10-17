Gaziantep FK, 19 Ekim'deki Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

19 Ekim Pazar buluşması öncesi çalışmalar yoğunlaştı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, top kapma uygulamalarının ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.

Milli takımda bulunan Bacuna, kente dönerek takımla birlikte çalışmalara katıldı ve hazırlıklara dahil oldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

