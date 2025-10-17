Gaziantep FK, 19 Ekim'deki Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, 19 Ekim Pazar Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 10 dakikalık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü; Bacuna takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 18:40
Gaziantep FK, 19 Ekim'deki Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

19 Ekim Pazar buluşması öncesi çalışmalar yoğunlaştı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, top kapma uygulamalarının ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.

Milli takımda bulunan Bacuna, kente dönerek takımla birlikte çalışmalara katıldı ve hazırlıklara dahil oldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı
2
Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
4
Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak
5
Türkiye-Macaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı
6
FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi
7
2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Futbolunda Altın Madalya ABD'nin

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği