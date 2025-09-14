Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 yendi. Teknik direktör Burak Yılmaz, final pasları ve takımın cesareti üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:11
Trendyol Süper Lig 5. hafta sonrası basın toplantısı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Burak Yılmaz takımın performansı ve gelecek hedefleri hakkında konuştu.

Yılmaz, Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi.

Maçın gidişatıyla ilgili Yılmaz, "İlk yarı 3-0 içeri girebilirdik ama sakin kaldık, 0-0 bitti ilk yarı." ifadelerini kullandı. "Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık."

Final paslarına değinen Yılmaz, "Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5-6 olurdu." dedi ve oyunun kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzel olduğunu ekledi: "Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz."

Yılmaz, takımın oyuna cesaretle başladığını ve cesaretle bitirdiğini vurgulayarak son bölümde farklı bir düzene geçtiklerini aktardı: "Kocaelispor'un oyunu için de kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde bire bir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz öz güvenli ve cesaretliydik."

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçına göre taraftara daha fazla ilgi gösterdikleri için teşekkür etti ve bu desteğin daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

