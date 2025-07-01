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Gaziantep FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Belgrad'da Başladı

Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 22:35
Gaziantep FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Belgrad'da Başladı

Gaziantep FK, Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Sırbistan'da Start Verdi

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen antrenmanlarla başladı. Kulüp, bu süreçte tüm çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi. Toplamda 1 saat 15 dakika süren idmanın başlangıcı ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile yapıldı. Bu bölümün ardından pas çalışmaları ve akabinde dar alanda top kapma idmanları gerçekleştirildi.

Gelecek Antrenmanlar

Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Takımın Sırbistan'daki kamp sürecinin, sezon öncesi hazırlıklarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

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