DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,81 -0,25%
ALTIN
4.463,28 -0,65%
BITCOIN
4.547.494,98 -1,06%

Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, 30 Ağustos Cumartesi deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:20
Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Hazırlıklar Burak Yılmaz yönetiminde başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdü. Çalışma, dar alanda çift kale maçla sonlandırıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa...

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
2
Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır
3
Kocaelispor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü — Selçuk İnan: 'Tek Amacımız Maçı Taraftarla Kazanmak'
4
Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
5
Feyzullah Aktürk, 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
6
EuroBasket 2025: Letonya - Türkiye maçı öncesi Adem Bona ve Sertaç Şanlı'dan iddialı mesaj

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025