Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Hazırlıklar Burak Yılmaz yönetiminde başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdü. Çalışma, dar alanda çift kale maçla sonlandırıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

