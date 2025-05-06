Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapılacak olan maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, hem koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi hem de dar alanda çift kale maç yaparak maç ritimlerini artırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.