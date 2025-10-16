Gaziantep FK Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:23
Antrenman Özeti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; ardından top kapma uygulamaları yapıldı ve dar alanda yürütülen taktik programla tamamlandı.

Takımdan, ülkesinin milli takımına çağrılan Bacuna antrenmana katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

