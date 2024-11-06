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Gaziantep FK Atakaş Hatayspor Maçına Odaklandı

Gaziantep FK, Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:04
Gaziantep FK Atakaş Hatayspor Maçına Odaklandı

Gaziantep FK, Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları mücadeleye odaklandıklarını ifade etti. İnan, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, son 4 maçtır kaybetmeyen bir ekip olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

İstatistiki Başarıların Devamı Zor

"Sezona galibiyetle başladık ancak takım olarak ilk etapta eksikliklerimiz vardı ve buna bağlı olarak puan kayıpları yaşadık," diyen Selçuk İnan, daha sonrasında takımın oyun felsefisini sahaya yansıtmaya başladıklarını belirtti. İnan, "Şehrin ve taraftarın desteğiyle önemli işler başarmaya başladık. Ancak, futbol istatistiklerle sınırlı değil. Her maç yeni bir meydan okuma getiriyor ve Anadolu takımları bu sezon oldukça güçlü durumda. O yüzden her maça iyi hazırlanmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Hatayspor’a Saygı Duyuyoruz

Hatayspor'un kaliteli bir kadrosunun olduğunu vurgulayan İnan, "Hatayspor'un başında önemli bir teknik direktör var. Şu ana kadar aldıkları sonuçlar, oynadıkları oyunun karşılığı olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi bir maç olacağına inanıyorum ve umarım kazanan taraf oluruz," ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Gaziantep FK, Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü ve ısınma, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla başlayarak geniş alanda oynanan çift kale maç ile son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan (fotoğrafta) , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan (fotoğrafta) , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini ettirmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan (fotoğrafta) , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan (fotoğrafta) , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini ettirmek istediklerini söyledi.

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