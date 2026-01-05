DOLAR
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, 35 yaşındaki Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetti; teknik heyet transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:58
Karşılıklı fesih ve transfer çalışmaları sürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda devam eden transfer çalışmaları kapsamında alınan kararda, Ndiaye'nin kulüpte geçirdiği iki sezon ve ortaya koyduğu performans vurgulandı.

Ayrılığa ilişkin kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

Kulüp, Ndiaye'ye hizmetleri için teşekkür ederken transfer döneminde atılacak yeni adımlara ilişkin çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

