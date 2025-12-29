DOLAR
Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol 3-0'la Margenç'i Yendi

Elazığ Belediyespor, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Margenç Voleybol'u 3-0 mağlup etti; setler 25-12, 25-22, 25-19. Sırada Malatya deplasmanı var.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:35
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Mardin temsilcisi Margeç Voleybol Takımı'nı set vermeden mağlup etti.

Maç Detayları

Pazar günü saat 13.00'te Ahmet Aytar Spor Salonu'nda başlayan karşılaşmada Elazığ temsilcisi, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Elazığ Belediyespor, rakibini 3-0 mağlup ederek setleri 25-12, 25-22 ve 25-19 olarak tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup’ta yoluna emin adımlarla devam eden ekip, ligin bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk iddialarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sonraki Randevu

Borda beyazlı ekip, önümüzdeki hafta önemli bir deplasmana çıkacak. Elazığ Belediyespor, 3 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Malatya Tecde Spor Salonu'nda Nicer Hotel Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

