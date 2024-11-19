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Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 23 Kasım'da RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:50
Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için idmanlarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, geçiş organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Alexandru Maxim (solda) de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Alexandru Maxim (solda) de yer aldı.

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