Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Beşiktaş Maçı Açıklamaları

Gaziantep FK-Beşiktaş Maçı Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynadığı maçta 1-1'lik bir sonuçla sahadan ayrıldı. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, karşılaşmanın değerlendirmesini yapmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz'dan Hakem Eleştirisi

Yılmaz, bu sezon Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilen maçların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Yedinci maçımıza çıktık ama aynı hakem ikinci kez buraya görevlendirildi. Türkiye'deki futbol camiasından lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Verilen penaltıların doğru olmadığını düşünüyorum," dedi.

Üzgün Gaziantep Halkı

Gaziantep halkının maç sonucundan dolayı üzgün olduğunu belirten Yılmaz, "Büyük bir camiayız ve kimse bizim hakkımızı yememeli. Hak deyince durmak lazım, sonuçta futbolda kazandığınızda ya da kaybettiğinizde her şey olabilir. Ancak herkesin vicdanına koyup bu maçın bir değerlendirmesini yapmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Geçmişte Yaşanan Maçlardan Örnekler

Yılmaz, Galatasaray maçında normal bir penaltılarının verilmediğini hatırlatarak, "6 dakika boyunca hakem kararları incelendi ve buna rağmen yanıt bulamadık. Üzgünüz, böyle şeyler olursa futbolda kalite daha da düşer," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gaziantep FK'nın bu sezonki performansı ve hakem kararları üzerindeki eleştiriler, futbol camiasında geniş yankı bulmaya devam ediyor.