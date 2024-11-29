Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Fenerbahçe'den Puan Almak istiyoruz!'

Yılmaz, Fenerbahçe Maçına Güveniyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşma öncesinde, takımına olan güvenini dile getirdi. Yılmaz, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah İstanbul'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Takımda Uyum Var

Geçtiğimiz sezona en fazla transfer gerçekleştiren takım olarak başladıklarını ve bunun zorluklarını yaşadıklarını belirten Yılmaz, ligdeki son 6 maçta yalnızca 1 mağlubiyet aldıklarını hatırlattı. Takımın genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Oyuncularımız oldukça hırslı. İyi bir futbol sergiliyorlar. Bu bizim için çok önemli," dedi.

Fenerbahçe'ye Saygı

Fenerbahçe'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Rakibimize büyük saygımız var. Bu hafta ligin en iyi takımlarından biriyle mücadele edeceğiz. Kadıköy'de seyir zevki yüksek, güzel bir futbol sergilemek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Vurgusu

Başkan Yılmaz, taraftarın maçlarda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle İstanbul'da yaşayan Gazianteplileri Kadıköy’e davet etti. "Taraftarımız şimdiye kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Onların sesi ve rakibe baskısı, bizi daha fazla motive edecek. İnşallah bu maçta seyircimizle başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.