Gaziantep FK, Beşiktaş Maçına Hazır!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hedef odaklı bir şekilde tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan idaresinde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti. Çalışma, maç öncesi taktiksel hazırlıklarla sona erdi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını başarıyla tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. Umarız başarılı bir karşılaşma çıkarırlar!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.