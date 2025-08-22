Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk resmi maçına çıkacak. Yeni transferler Nazım Sangare ve Luis Perez ise kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giyebilmek için hocalarından şans bekleyecek.

Beşinci randevu

Gaziantep FK, evinde daha önce iki kez ağırladığı Ankara temsilcisine karşı puan kaybı yaşamadı. Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Ankara'daki maçlarda ise ilkinde 1-0 mağlup oldu; ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak rakibinden puan aldı.

Bu karşılaşmalarda Gaziantep FK, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.