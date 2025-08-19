DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz Resmen Teknik Direktör

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaştı; Yılmaz, başkan Memik Yılmaz'ın katıldığı törende sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:42
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz Resmen Teknik Direktör

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz resmen göreve başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Kulüp açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İmza töreni

Burak Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Burak Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da: Türkiye 13 Sporcuyla Madalya Peşinde
2
Trabzonspor'dan Eski Yöneticilere Çağrı: 'TS Black Card' Kampanyasına Destek
3
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos
4
Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
5
Gökçen Bahadır: Buz Pateninde Hedef Uluslararası Başarılar
6
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Acı Kaybı
7
Antalya'da Yağlı Güreş Pehlivanları Yeni Sezona Hazırlanıyor

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı