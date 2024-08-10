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Gaziantep FK, Deian Sorescu İle 3 Yıl Sürecek Anlaşma Sağladı

Gaziantep FK, kiralık olarak kadrosuna kattığı Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:36
Gaziantep FK, Deian Sorescu İle 3 Yıl Sürecek Anlaşma Sağladı

Gaziantep FK, Deian Sorescu ile Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Deian Sorescu ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa'dan ocak ayında kiralanan Sorescu ile kulüp yetkilileri arasında yapılan müzakerelerin ardından anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Törenle İmza Attı

Sorescu, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninde, kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bu anlaşma, Sorescu'nun Gaziantep FK'daki geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı. Sorescu (sağda), kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı. Sorescu (sağda), kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

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