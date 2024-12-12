Gaziantep FK, Deplasmanda Başarı Arayışında

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Selçuk İnan, takımın iç saha performansını deplasmana taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Selçuk İnan'dan Açıklamalar

İnan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak maç için, "Alanyaspor güçlü ve dinamik bir takım. Deplasmanda da puanlar almak lazım. İçeride kazanıyoruz ama dışarıda da puan almak istiyoruz. Alanya kendi evinde zor bir rakip. İyi mücadele edip inşallah 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Maxim'in İfadeleri

Takım kaptanı Alexandru Maxim, iç sahada iyi sonuçlar aldıklarını vurguladı. Mental olarak iyi bir durumda olduklarını ifade eden Maxim, "Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3 puan için oynamamız gerekiyor. Geçen hafta hastalık geçirdim ama şimdi tamamen iyiyim ve sahada mücadele etmeye hazırım." diyerek takımına katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, antrenmanlarına devam ediyor. Yaklaşık 90 dakika süren çalışmada ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda, Teknik Direktör Selçuk İnan da yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda, Teknik Direktör Selçuk İnan da yer aldı.