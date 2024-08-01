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Gaziantep FK Düzce Kampını Tamamladı

Gaziantep FK, Düzce kampını başarıyla tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:34
Gaziantep FK Düzce Kampını Tamamladı

Gaziantep FK Düzce Kampını Tamamladı

Trendyol Süper Lig’in önemli takımlarından Gaziantep FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlediği kampı başarıyla tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekibin son idmanında, dün oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Yeni Transferler Takıma Katıldı

Bu kamp süresince, yeni transferler Kenan Kodro, Stephen Bitok ve Enric Saborit takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

İzin ve Hedefler

Kırmızı-siyahlı ekip, 3 günlük bir iznin ardından, 5 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep'te, ligin ilk hafta karşılaşmasında oynayacağı Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

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