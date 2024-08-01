Gaziantep FK Düzce Kampını Tamamladı
Trendyol Süper Lig’in önemli takımlarından Gaziantep FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlediği kampı başarıyla tamamladı.
Son Antrenman Detayları
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekibin son idmanında, dün oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.
Yeni Transferler Takıma Katıldı
Bu kamp süresince, yeni transferler Kenan Kodro, Stephen Bitok ve Enric Saborit takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.
İzin ve Hedefler
Kırmızı-siyahlı ekip, 3 günlük bir iznin ardından, 5 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep'te, ligin ilk hafta karşılaşmasında oynayacağı Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına başlayacak.