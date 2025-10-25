Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Seans; ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, ardından top kapma egzersizleriyle devam etti ve taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapılacak son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

