Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 20:56
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Seans; ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, ardından top kapma egzersizleriyle devam etti ve taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapılacak son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

