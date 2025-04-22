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Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazırlık antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:01
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında, 26 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

[RAMS Başakşehir] maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (sağ4) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (sağ4) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

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