Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat boyunca gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, top kapma egzersizleri ile sürdürüldü. İdmana, dar alanda yapılan çift kale maç ile son verildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.