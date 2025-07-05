Gaziantep FK Futbolcuları Laktat Testinden Geçti

Gaziantep FK, Laktat Testinde Ter Döktü

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK, futbolcularını laktat testine tabi tuttu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen testler, oyuncuların kondisyon, dayanıklılık düzeyleri ve kandaki laktik asit seviyelerinin ölçülmesini amaçladı.

İleriye Dönük Hazırlıklar Devam Ediyor

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon için hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, yarın antrenmanlarına kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Gaziantep FK, yeni sezon öncesi en iyi performansı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.