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Gaziantep FK, Galatasaray'a Yenilerek 9 Haftalık Yenilmezlik Serisini Kaybetti

Gaziantep FK, Galatasaray'a 1-0 yenilerek sahasında 9 haftalık yenilmezlik serisini sona erdirdi, sezonun en az gol yiyen takımı olma unvanını koruyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:32
Gaziantep FK, Galatasaray'a Yenilerek 9 Haftalık Yenilmezlik Serisini Kaybetti

Gaziantep FK’nın Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilerek evindeki 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu kayıpla, Gaziantep temsilcisinin evinde yaşadığı yenilgi, 18 Ağustos 2024 tarihinde Samsunspor'a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından gelen dönemde ilk kez gerçekleşti.

Evinde Gösterdiği Performans

Sezon boyunca evinde etkileyici bir performans sergileyen Gaziantep FK, 6. haftada Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, 8. haftada Beşiktaş'la 1-1 eşitliği sağladı. Bu iki beraberliğin ardından, 10. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, 11. haftada Göztepe’yi 2-1, 13. haftada RAMS Başakşehir'i 3-0, 15. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 17. haftada Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve 19. haftada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

20. haftada Sipay Bodrum FK ile sahasında 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle birlikte 9 hafta sonra taraftarının önünde mağlup oldu.

Puan Durumu ve İç Saha Performansı

Bu sezon evinde oynadığı toplam 11 maçta 21 puan toplayan Gaziantep FK, 26 puanla 12. sırada bulunuyor. İç saha performansıyla dikkat çeken takım, ligde en az gol yiyen takım unvanını taşıyor. Bu sezon, taraftarının önünde sadece 5 gol yemesiyle öne çıkan Gaziantep FK, 13 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ancak, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte son 5 maçta kalesini gole kapama serisi de sona ermiş oldu. Yine de, Gaziantep FK, iç sahadaki savunma gücüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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